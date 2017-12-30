Еще
09:54 31.12.2017
Пришлите свою новость!
01:39
Новогодняя ночь на Дворцовой пройдет под советские песни и фильмы
00:06
«Единая Россия» удалила видео про девочку, попросившую Деда Мороза сделать Путина президентом в 2018 году
30/12
Ленэнерго: Отсутствие электричества в Купчино не связано с нами
30/12
Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади
30/12
«Ломоносовская» открыта для пассажиров
30/12
Пассажир рейса в Баку заявил о бомбе в Пулково
30/12
Подозреваемый во взрыве в «Перекрестке»: Чтобы люди узнали о «секте экстрасенсов»
30/12
Два маленьких пешехода и водитель пострадали в ДТП в Петербурге
30/12
«Ломоносовскую» закрыли на проверку
30/12
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Челябинске, вылетели в Петербург
30/12
Ленэнерго: Электроснабжение в Купчино восстановлено
30/12
Купчинский квартал остался без электричества
30/12
Скончался художник «Лицедеев» Борис Петрушанский
30/12
Чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, Собчак потратила почти 4 миллиона рублей
30/12
Спикер ЗакСа потребовал остановить стройку «Кингдома» на Петроградской
30/12
Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» дал признательные показания
30/12
Выписана из больницы первая пострадавшая при взрыве в «Перекрёстке»
30/12
Митрополит Иларион: Исаакиевский собор должен стать собственностью РПЦ, повода для дискуссии нет
30/12
Пьяный паникер с гранатой задержан на Народного Ополчения
30/12
ФСБ: Задержан исполнитель и организатор взрыва в «Перекрёстке»
30/12
Раненный в спину амурский полицейский задержал агрессивного скандалиста
30/12
Тосно обезвожено аварией
30/12
В Выборгском районе прохожий принял сотрудников «Здоровой России» за преступников
30/12
В Харькове неизвестный захватил заложников в отделении почты
30/12
Напуганный туманом петербургский рейс вылетел в Пермь
30/12
Прилетевший из Грозного лев устроил погром в Пулково
30/12
В Рыбацком эвакуировали ТК «Порт Находка»
30/12
На «Чернышевской» не нашли взрывчатки
30/12
На новогодних каникулах петербургские льготники смогут получить лекарства в восьми аптеках
30/12
Полпред Беглов впервые приехал к губернатору
30/12
В Минобороны не знают, кто должен чистить дороги в Каменке
30/12
Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей
30/12
На «Чернышевскую» перестали пускать пассажиров
30/12
В доме на Народного Ополчения берут приступом жильца с гранатой
30/12
Станции «Технологический институт» открыты
30/12
Самолет из Петербурга не долетел до Перми. Пассажиры готовятся встречать Новый год в Сыктывкаре
30/12
Ночная прогулка в Купчино стоила петербуржцу миллиона
30/12
Коробка с проводами в "Макдоналдсе" в Новодевяткино оказалась безопасной
30/12
Обе станции «Технологический институт» закрыты на проверку
30/12
Октябрина из Петербурга признана красивей Киры Найтли и Натали Портман
30/12
Лавров отказался обижать главного дебила года
30/12
МИД отрицает информацию Reuters о поставке нефти Северной Корее
30/12
Нарушив ПДД, маршрутка устроила ДТП на Обуховской Обороны
30/12
На улице Передовиков женщина разбилась насмерть
30/12
AdVita в новогодние праздники поможет получить обезболивание круглосуточно
30/12
На петербургского оппозиционера совершено вооруженное нападение
30/12
В Новодевяткино Росгвардия изучает коробку с проводами в "Макдоналдсе"
30/12
Американца застрелили из-за шутки геймера
30/12
В 110 домов Кировского района вернулось штатное тепло
30/12
Reuters: Российские танкеры поставляют в Северную Корею нефть в обход санкций ООН
30/12
Роналду готов уйти из «Реала» за 100 миллионов евро
30/12
Криптовалюта Ripple выросла на 65% и обогнала по капитализации Ethereum
30/12
В Янино рабочего, упавшего с 6 этажа, спас котлован с водой
30/12
«Россия» опровергает «разгерметизацию салона» летевшего в Петербург самолета
30/12
В Пушкине у избитого бизнесмена отобрали 800 тысяч
30/12
Объявивший себя русским Рой Джонс уйдет из бокса
30/12
На границе с Финляндией скопились предновогодние пробки
30/12
Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем
30/12
Взрывом петарды в Петербурге лицеисту разорвало руку
30/12
Пентагон пообещал сохранить численность американских военных на Украине
30/12
В Петербурге обманули профессиональных скупщиков машин
30/12
Сельдь под шубой и оливье вошли в список опасных блюд новогоднего стола
30/12
«Сенную площадь» открыли после проверки
30/12
Петербургская медицина подорожала почти на 14 процентов
30/12
Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения
30/12
"Сенная площадь" закрыта на проверку
30/12
Отопление и горячая вода в Петербурге подорожают в июле
30/12
В гатчинской кутерьме закружатся куклы господина Пэжо и «Собачий бал»
30/12
КНР опровергла обвинение Трампа в поставках нефти Северной Корее
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
30.12.2017 23:28

Ленэнерго: Отсутствие электричества в Купчино не связано с нами

Электроснабжение в Купчино со стороны Ленэнерго полностью восстановлено, заверяют в компании. По поводу многочисленных замечаний жителей, которые сообщают об отсутствии света в их домах, в энергоснабжающей компании заметили, что для того, чтобы в квартирах заработали холодильники и телевизоры, жилищные компании должны включить автоматы на внутридомовых сетях.

Напомним, в ПАО «Ленэнерго» сообщили о подаче электроэнергии потребителям в Купчино в полном объеме с 20:50 субботы, 30 декабря, но жильцы некоторых домов на улицах Ярослава Гашека, Купчинской и Будапештской по-прежнему жалуются на отсутствие света.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54

«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12

LEGENDA получила "Доверие потребителя"

12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ленэнерго: Отсутствие электричества в Купчино не связано с нами
Ленэнерго: Электроснабжение в Купчино восстановлено
Купчинский квартал остался без электричества
В 110 домов Кировского района вернулось штатное тепло
Отопление и горячая вода в Петербурге подорожают в июле
В Кировском районе остывают батареи в 110 домах
Больше суток просидели без воды жители ЖК «Юность»
В Рыбацком после прорыва теплотрассы не выдержала труба с холодной водой
ГУП «ТЭК» закончил ремонт лопнувшей на Ветеранов трубы
Теплосеть на Пражской восстановлена
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС
Свалка с двойным дном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Подозреваемый во взрыве в «Перекрестке»: Чтобы люди узнали о «секте экстрасенсов»

Прилетевший из Грозного лев устроил погром в Пулково

Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей

Новости компаний
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
ЖК «Полис на Комендантском»
10.11.2017 12:34
Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.