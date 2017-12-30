Ленэнерго: Отсутствие электричества в Купчино не связано с нами

Электроснабжение в Купчино со стороны Ленэнерго полностью восстановлено, заверяют в компании. По поводу многочисленных замечаний жителей, которые сообщают об отсутствии света в их домах, в энергоснабжающей компании заметили, что для того, чтобы в квартирах заработали холодильники и телевизоры, жилищные компании должны включить автоматы на внутридомовых сетях.

Напомним, в ПАО «Ленэнерго» сообщили о подаче электроэнергии потребителям в Купчино в полном объеме с 20:50 субботы, 30 декабря, но жильцы некоторых домов на улицах Ярослава Гашека, Купчинской и Будапештской по-прежнему жалуются на отсутствие света.