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30.12.2017 23:09

Подозреваемый во взрыве в «Перекрестке»: Чтобы люди узнали о «секте экстрасенсов»

В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись первого разговора оперативников с петербуржцем, задержанным по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете «Перекресток». Во время диалога он говорит, что положил в камеру хранения «огнетушитель с шайбами», чтобы люди узнали о «секте экстрасенсов».
Подозреваемый во взрыве в «Перекрестке»: Чтобы люди узнали о «секте экстрасенсов»

Как следует из записи, сразу после задержания 35-летнего Дмитрия Лукьяненко, которое произошло 30 декабря в квартире одного из домов Красносельского района, между сотрудниками ФСБ и подозреваемым состоялся следующий разговор:

– Улица Жукова, 23… там находится школа.. (нрзб) это как бы секта экстрасенсов… я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу. Положил её и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине.
- Бомбу опиши.
– Бомба красная. Огнетушитель, как бы. С шайбами. Они меня ходили, как бы, мучили, ну, я описал там всё, короче, как там было.
- Как ты её принес?
– Просто зашел, принес, я знал, что там можно…
- Как ты нес её, в чем нес?
– В рюкзаке.
- Цвет?
– Серый, вроде.
- Дальше что?
– Я принес её, положил и оставил...
- Куда положил?
– В бардачок.
- В какой бардачок? Конкретику давай!
– Ну, где люди складывают эти вещи..
- Камера хранения?
– Камера хранения, да. Потом пошел внутрь магазина, положил флешку по правому, ну, где шел, по правому углу как бы магазина. Там не было продуктов, пустая полка была, туда положил. Потом прошел налево, вот, и положил, там тоже не было, шоколадки были, ну там не было шоколадок, туда положил. Флешки, там, домик такой...

Дмитрий Лукьяненко был задержан 30 декабря 2017 года сотрудниками Федеральной службы безопасности, впоследствии передан Следственному комитету, который 31 декабря намерен выйти в суд с ходатайством об аресте. Как писала «Фонтанка», своим мотивом подозреваемый называет личную неприязнь, которую испытывает к школе «Дэир» (Дальнейшее энерго-информационное развитие, семинары по повышению благосостояния и улучшению здоровья).

Каким оперативники увидели рабочий стол Дмитрия Лукьяненко, а также, чем жил задержанный, что вызывало у него интерес, читайте в материале коллег с 47news.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Бомба для «Перекрестка» была заложена вечером 27 декабря в камере хранения. При взрыве самодельного устройства мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте пострадали восемнадцать человек. В основном, посетители и персонал получили осколочные ранения. По данным «Фонтанки», поражающих элементов в устройстве не было. Принятые за «начинку» гайки слетели с магазинных креплений.

Владимир Путин назвал взрыв терактом, председатель СКР Александр Бастрыкин полагает, что инцидент следует квалифицировать как покушение на убийство.

Ответственность за преступление взяла запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство».


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