Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Челябинске, вылетели в Петербург

Авиакомпания «Россия» приступила к выполнению рейса Челябинск — Санкт-Петербург, чей полет утром 30 декабря был прерван экстренным возвращением в аэропорт вылета.

«Пассажиры рейса FV 6462 из Челябинска в Санкт-Петербург вылетели на резервном воздушном судне, которое авиакомпания специально выделила для перевозки пассажиров данного рейса», – сообщил «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании «Россия».

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Как уточнили в авиакомпании, причиной возврата стало срабатывание датчика закрытия двери в пассажирской кабине.

Перевозчик заверил, что пассажиры рейса как в Челябинске, так и в Петербурге, которым это было необходимо, были размещены в гостинице, им предоставлялись напитки и горячее питание.

Напомним, первоначально рейс FV6462 должен был выполняться на самолете Airbus A320 с рег.номером VQ-BFM, который взлетел из Челябинска в 4:15 по петербургскому времени. Однако из-за неисправности, ему пришлось вернуться в аэропорт вылета уже через час после отправления. На замену из Москвы был отправлен Boeing B737-800 с рег.номером VQ-BSR. Он взлетел с пассажирами челябинского рейса в 19:20 по петербургскому времени, то есть с 15 часовой задержкой.