Ленэнерго: Электроснабжение в Купчино восстановлено

Во Фрунзенском районе восстановлено электроснабжение нескольких домов, нарушенное в результате отключения кабельной линии 10 кВ. Как сообщает ПАО «Ленэнерго», в настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Тем не менее, в редакцию «Фонтанки» продолжают поступать сообщения от читателей, что в их квартирах все еще нет света.

«Энергетики в кратчайшие сроки обнаружили место технологического нарушения, в течение получаса запитали большинство потребителей и продолжили работы до полного восстановления электроснабжения. С 20.50 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», – сообщили в энергетической компании.

«Враньё! 30.12.17 21:24 В Купчино до сих пор нет света. Купчинская и Гашека без света», – отреагировала Лариса.

«На Будапештской 95/1 электричества еще так и нет», – добавил Александр в 21.36.

«На Купчинской 20 к2; к4, Гашека д.8 и др. до сих пор нет электричества!!!», – не согласен читатель Михаил. Его письмо пришло в 21.39.

«Электроснабжение в Купчино по-прежнему не восстановлено. В доме на углу Ярослава Гашека и Будапештской улицы света нет с момента аварии в 19:35 уже более 2х часов», – написал Александр в 21.41.

Электроэнергия пропала у потребителей в квартале между улицами Ярослава Гашека, Будапештской, Олеко Дундича и Купчинской после технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ. Сейчас на месте работает специальная комиссия Ленэнерго, которая установит точные причины отключения.