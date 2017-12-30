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30.12.2017 20:33

Купчинский квартал остался без электричества

Электроэнергия пропала в нескольких домах во Фрунзенском районе. Как сообщают читатели «Фонтанки», отключения света пришлись на квартал между улицами Ярослава Гашека, Будапештской, Олеко Дундича и Купчинской.

В ПАО «Ленэнерго» уточнили, что восстанавливается электроснабжение части потребителей Фрунзенского района после технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ. Отключение затронуло небольшую часть жителей района.

«Специалисты компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, обнаружили место повреждения и проводят необходимые ремонтные работы. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время», – заверили в компании.

Количество домов, оставшихся без электричества, уточняется.


© Фонтанка.Ру

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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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25.12.2017 12:12
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