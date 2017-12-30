Купчинский квартал остался без электричества

Электроэнергия пропала в нескольких домах во Фрунзенском районе. Как сообщают читатели «Фонтанки», отключения света пришлись на квартал между улицами Ярослава Гашека, Будапештской, Олеко Дундича и Купчинской.

В ПАО «Ленэнерго» уточнили, что восстанавливается электроснабжение части потребителей Фрунзенского района после технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ. Отключение затронуло небольшую часть жителей района.

«Специалисты компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, обнаружили место повреждения и проводят необходимые ремонтные работы. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время», – заверили в компании.

Количество домов, оставшихся без электричества, уточняется.