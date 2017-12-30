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30.12.2017 20:17

Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти

Раскрытие взрыва в «Перекрестке» началось с засунутой в колбасу флешки. На ней были угрозы частному учебному заведению, исповедующему семинары по технологии тайной власти. Задержанный отрицает теракт, но признает мотив привлечения внимания.
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
pixabay.com

«Фонтанке» стало известно, как расследование взрыва в магазине на площади Калинина, привело сотрудников Госбезопасности к конкретному подозреваемому. В тот же день, в полукилометре от места, куда вечером 27 декабря съехались все правоохранители Петербурга, нашли флешки. «Фонтанка» узнала о ее содержании, но интрига остается.
35-летний петербуржец Дмитрий Лукьяненко был задержан сотрудниками ФСБ 30 декабря. Сотрудники службы по борьбе с терроризмом пришли к нему в квартиру в Красном селе. Сам он оказался ранее судим за хранение наркотиков и мордобой.

Понятно, что сразу после взрыва сначала все силы были брошены на сбор всех записей камер видеонаблюдения, как на самой площади Калинина, так и на улицах, отходящих от нее. Кстати, «Фонтанка» также сообщала об алгоритме этой работы и о том, как приехал и уходил подозреваемый. Безусловно, включились мощности служб специально технических мероприятий ГУ МВД и регионального УФСБ. Последние, если так можно выразиться, сканировали прошлое мобильного эфира. Однако, как стало известно нашему изданию, конкретика пришла из неожиданного места.

По нашей информации, после осмотра места происшествия на одной из полок магазина была обнаружена колбаса, в которую в прямом смысле кто-то запихнул флешку. На ней содержалось ровно то, что вскоре нашли и на второй флешке.

Также в день взрыва кто-то из посетителей или работников центра «Дэир», расположенного буквально в нескольких сотнях метрах от магазина «Перекресток», в доме 23 по улице Жукова, случайно обнаружил флешку. Открыв ее на компьютере, увидели фото чертежа некоего взрывного устройства и текст, в котором содержалось критика этого учебного центра, а потом уже шли угрозы.  

Заметим, школа «Дэир» (Дальнейшее энерго-информационное развитие) предлагает более 30 семинаров и практик, что направлены на повышение благосостояния и улучшение здоровья. В практике «Дэир» можно найти такие курсы как «Технологии тайной власти» и «Семинар базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков». Согласно их сайту, у «Дэир» есть представительства на Украине и в Казахстане, Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии, Германии, Швейцарии и даже в Ливане.

Юридическим лицом школы «Дэир» является ООО «Центр Возможности человека». Компания зарегистрирована в 2008 году. Основным видом деятельности заявляет предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором фирмы является Андрей Гунько, 100% владельцем – Кирилл Титов. По итогам 2016 года, чистая прибыль общества составила 124 тысячи рублей. Титов также является основным владельцем туроператора «Дэир-тур», специализирующемся на экскурсионном, культурно-образовательном и лечебно-оздоровительном туризме.

Как отнеслись бы к этой находке в спокойной атмосфере, неизвестно, но взрыв на площади Калинина ускорил общение работников «Дэир» и сотрудников контрразведки.

В самом заведении «Фонтанке» частично подтвердили эту информацию. Так, одна из преподавательниц, до которой мы дозвонились, как только услышала слова журналиста о флешке, тут же сообщила, что говорить ничего не может, так как идет следствие. А другой наш собеседник из этой же школы, более охотно разговаривал. Он рассказал, что к ним приходили сотрудники ФСБ, что то искали, кого-то допрашивали. Ну, а само руководство школы передало нам через вахтера, что комментировать ничего не будет.  
   
Разумеется, флешку исследовали. Так, по специальным признакам фотографии была установлена марка мобильного телефона, на которой изначально фото и было сделано. Далее же при современных возможностях соответствующих служб Госбезопасности, помноженных на безотлагательность процедур, был установлен и номер телефона. Ну, а потом, как вы понимаете, дело встало за принятием решения на задержание.

Скорее всего, если бы не преддверие новогодних праздников и разумные опасения силовиков за события в новогоднюю ночь, подозреваемого взяли бы под все возможные виды наблюдения. Все же в данном случае системе нужна была скорость.

Также «Фонтанке» известно, что до появления сотрудников ФСБ в квартире подозреваемого были задержаны еще два петербуржца. Однако, вскоре их отпустили, так как они не причастны к преступлению, но, судя по всему, были связями главной их цели.  

Так, к вечеру 30 декабря, по данным «Фонтанки», этот 35-летний Дима Лукьяненко из Красного села с подмоченной наркотиками и драками репутацией, уже дает признательные показания. На первый взгляд он обычный — имеет подержанный «Форд», проживает с дамой. С другой стороны, говорят, его знают в местном ПНД.   

Он заявляет, что вот таким взрывным образом хотел привлечь внимание к безобразиям, на его взгляд, к тому, как обучают в «Дэир». Если так, то это история о идиоте.  

Так что интрига сохраняется. Ведь, получается, что квалификация уголовного дела по покушению на убийства двух и более лиц более совершенна, чем слова Владимира Путина о терроре.   

Остальное «Фонтанка», конечно, постарается узнать.

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»   


© Фонтанка.Ру

Справка:

Бомба для «Перекрестка» была заложена вечером 27 декабря в камере хранения. При взрыве самодельного устройства мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте пострадали восемнадцать человек. В основном, посетители и персонал получили осколочные ранения. По данным «Фонтанки», поражающих элементов в устройстве не было. Принятые за «начинку» гайки слетели с магазинных креплений.

Владимир Путин назвал взрыв терактом, председатель СКР Александр Бастрыкин полагает, что инцидент следует квалифицировать как покушение на убийство.


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