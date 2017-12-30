Чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, Собчак потратила почти 4 миллиона рублей

Информация о средствах избирательных фондов кандидатов в президенты опубликована на сайте ЦИК 30 декабря. Центризбирком раскрыл данные о пяти кандидатах, часть финансов уже потрачена на сбор подписей и агитационные материалы.

На данный момент больше всего средств поступило в фонд Ксении Собчак — 19,4 млн рублей, 3,7 млн известная телеведущая израсходовала на сбор подписей.

На втором месте выдвинутый «Партией роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов, он сумел привлечь в свой фонд 10,7 млн рублей, при этом около двух миллионов уже ушло на агитационные материалы. Замыкает тройку лидер «Яблока» Григорий Явлинский с 10 млн рублей (1,3 млн потрачено на сбор подписей).

В избирательном фонде кандидата «Коммунистов России» Максима Сурайкина 350 тысяч рублей, из них 220 потрачено на сбор подписей. В фонде Владимира Жириновского числится сумма в 1 рубль 20 копеек, расходов на предвыборную кампанию политик пока не делал.

Ранее свое желание баллотироваться на высший пост изъявили 23 человека. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.