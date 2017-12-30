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30.12.2017 19:35

Спикер ЗакСа потребовал остановить стройку «Кингдома» на Петроградской

Строящийся ЖК бизнес-класса «Кингдом» на Лодейнопольской улице стал объектом критики спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. Как сообщает 30 декабря пресс-служба парламента, он потребовал остановить стройку после встречи с представителями инициативной группы жильцов дома № 9 по Лодейнопольской.

Ранее местные жители попросили Макарова разобраться в ситуации, которая сложилась после начала строительства девятиэтажного жилого комплекса с подземным паркингом. По словам жильцов, с начала стройки (сейчас она на этапе забивки свай) в соседнем здании дореволюционного года постройки появились трещины, некоторые оконные проемы перекосило. Жители боятся просадки фундамента. По сообщению пресс-службы ЗакСа, такие жалобы поступают и от жителей других соседних зданий, на улицах Пудожской и Петрозаводской.

Макаров посетил стройплощадку, встретился с районной и муниципальной администрациями, надзорными органами и представителями застройщика «Аквилон Инвест» (архангельская компания, кроме «Кингдом» строит также ЖК «Космостар» и «4You» в Московском районе, «СолнцеПарк» в Пушкинском районе). Судя по всему, увиденное не понравилось ему настолько, что он потребовал немедленно остановить стройку и взял дело под личный контроль.

«Это пример не просто уплотнительной застройки, а совершенно бездумного подхода к градостроительству. Посмотрите – работы только начались, а мы уже получаем многочисленные жалобы от жителей близлежащих домов. Мы не можем позволить разрушать наш город в угоду чьим-то личным коммерческим интересам. Уплотнительная застройка в исторических районах Санкт-Петербурга недопустима, – цитирует Макарова пресс-служба горпарламента. – Чтобы такие ситуации не повторялись, необходимо полностью передать функции строительной экспертизы от частных компаний государственным органам».

Напомним, Макаров не первый раз критикует застройщиков, которые пытаются работать в Петроградском районе. В последний раз он гневался на компанию «Шелест-Сквер», которая пыталась снести историческое здание на Ропшинской улице, 10. С домом приключилась любопытная кадастровая история: двухэтажный особняк А.И. Назимова знатокам города был известен как проект архитектора Оттона Игнатовича. Он находится в пределах зон охраны и, будучи дореволюционным зданием, подпадал под запрет сноса. Однако в декабре 2016 года в базе Росреестра дата его постройки была изменена с 1895-го на 1947 год – вероятно, по результатам экспертизы, предполагают градозащитники. После этого комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал снос и строительство на этом месте нового жилого дома – ЖК «На Ропшинской, 10». В заключении ведомства от 15 декабря 2016 года (есть в распоряжении «Фонтанки») заявлено, что исторических зданий на участке нет.

Спикеру Макарову ситуация настолько не понравилась, что он обвинил в бездействии руководство КГА. «Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость», – заявил он, добавив, что направил письмо губернатору с просьбой «разобраться» с главой КГА Владимиром Григорьевым. И подчеркнул, что не даст «Шелест-Скверу» застроить участок на Ропшинской.

В компании «Аквилон Инвест» «Фонтанке» заявили, что с властями находятся «в конструктивном диалоге». «От жильцов близлежащих домов жалоб в наш адрес не поступало, так же как и со стороны органов власти. Комплексное обследование окружающей застройки проведено в ноябре/декабре 2016 года. С того момента в конструктиве зданий изменений не выявлено. Мы осуществляем еженедельный мониторинг окружающей застройки, с самого начала строительства. Для этого привлечена специализированная организация. Изменений — нет. Все документы предоставляем в Госстройнадзор, – рассказал Виталий Коробов, директор по развитию компании. – Беспокойство жителей понимаем. К диалогу всегда открыты».

Он также добавил, что сдача комплекса жилья бизнес-класса ожидается во втором квартале 2020 года. Примерный объем инвестиций в проект — 1,3 млрд рублей. Общая площадь здания составит 18 500 кв. м, здесь разместятся 156 квартир. На придомовой территории выполнят благоустройство. Планируется также постройка коммерческих объектов.


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