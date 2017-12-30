Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» дал признательные показания
Подозреваемого в закладке взрывного устройства в камеру хранения «Перекрестка» задержали в своей квартире на территории Красного Села. Он дает признательные показания.
Как стало известно «Фонтанке», 35-летний петербуржец Дмитрий при общении с сотрудниками СКР признал авторство закладки и подрыва самодельного взрывного устройства в магазине на Кондратьевском проспекте.
«Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость – только за оборот наркотиков», – уточнил источник «Фонтанки».
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Справка:
Взрыв в «Перекрестке» вечером 27 декабря травмировал восемнадцать человек. Восемь пострадавших остаются в больницах. Единственный гражданин иностранного государства успешно прооперирован, у него самые тяжелые повреждения.
Подозреваемый считается одиночкой. По версии следствия, он спланировал и исполнил подрыв.
Ответственность за преступление взяла запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство».