Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» дал признательные показания

Подозреваемого в закладке взрывного устройства в камеру хранения «Перекрестка» задержали в своей квартире на территории Красного Села. Он дает признательные показания.

Как стало известно «Фонтанке», 35-летний петербуржец Дмитрий при общении с сотрудниками СКР признал авторство закладки и подрыва самодельного взрывного устройства в магазине на Кондратьевском проспекте.

«Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость – только за оборот наркотиков», – уточнил источник «Фонтанки».