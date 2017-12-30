Выписана из больницы первая пострадавшая при взрыве в «Перекрёстке»

Из неврологического отделения Александровской больницы 30 декабря выписана одна из пострадавших в результате теракта в петербургском супермаркете. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

В больницах остаются восемь человек. По информации МИД Узбекистана, благополучно перенёс операцию по удалению инородного предмета Хазраткул Аликулов, также находившийся во время взрыва в магазине. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Всего при взрыве в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте пострадали 18 человек. В Смольном всем обещали денежную поддержку.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

30 декабря ФСБ заявила, что в Петербурге задержан предполагаемый исполнитель и организатор взрыва.