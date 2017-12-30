Митрополит Иларион: Исаакиевский собор должен стать собственностью РПЦ, повода для дискуссии нет

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность, что «в обозримом будущем» Исаакиевский собор станет собственностью церкви.

«Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» телеканала «Вести 24», вышедшей 30 декабря 2017 года.

Иерарх заверил, что процесс идет, и, «рано или поздно», приведет к тому, что «Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской православной церкви, станет собственностью церкви».

«Реального повода для дискуссии или беспокойства» в вопросах передачи собора в собственность РПЦ митрополит Иларион не видит, полагая, что «ажиотаж вокруг этого вопроса был раздут представителями так называемой оппозиции, которые ищут темы, для того, чтобы раскрутить новостные сюжеты, для того чтобы создать недовольство действующей властью, взаимоотношениями между церковью и властью».