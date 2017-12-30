Пьяный паникер с гранатой задержан на Народного Ополчения

Хозяева и гости буйной квартиры с гранатой на Народного Ополчения доставлены в полицию. Выдернутая чека переполошила их не меньше прохожих.

Как стало известно «Фонтанке», к вечеру 30 декабря закончились переговоры полиции и жильцов 29-го дома, откуда днем выскочил мужчина с гранатой и вернулся в квартиру без нее.

По данным «Фонтанки», демонстрация публике боеприпаса была вызвана не ультиматумом, а паникой. Сидела компания, выпивала. Были хозяева и гости.

Онемение застольных вызвало появление гранаты. Никто не мог припомнить, откуда она взялась. Хмельные манипуляции привели к выдергиванию чеки. Тот, у кого граната находилась в руке, в домашнем помчал по ступенькам на улицу. А пальцы немели. Вот мужчина и стоял посреди двора. Ни жив ни мертв.

Очевидцы вызвали полицию. Приехала дежурная по разбору.

«Нате!» – протянул очумелый выпивоха.

Говорят, дежурная проявила выдержку, хотя тоже не особо знала, зачем ей граната. Пришли к соломонову решению. Скрепкой приделали чеку, жилец побежал в дом. А на Народного Ополчения уже спешили спасатели, взрывотехники, наряды полиции.

Граната была осмотрена и признана учебной. Компанию свезли в отдел.