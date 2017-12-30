ФСБ: Задержан исполнитель и организатор взрыва в «Перекрёстке»

Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в причастности ко взрыву в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Операция прошла в Петербурге, задержан местный житель.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в г. Санкт-Петербурге», – говорится в официальном сообщении ФСБ, опубликованном 30 декабря.

По данным «Фонтанки», задержан житель Красносельского района, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас его допрашивают сотрудники Следственного комитета.

Следственный комитет также сообщает о задержании, но более аккуратен с формулировками, предпочитая называть задержанного подозреваемым.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», – говорится в релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв, в результате которого пострадали 18 человек, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».