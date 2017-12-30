Раненный в спину амурский полицейский задержал агрессивного скандалиста

Удар ножом в спину не помешал участковому обезвредить бытового агрессора в Амурской области.

Как сообщает пресс-служба МВД России, днём 30 декабря участковый попытался примирить стороны бытового скандала в одном из домов села Дмитриевка. На агрессивного сожителя дочери пожаловалась её мать.

В ходе конфликта 39-летний мужчина ударил участкового ножом в спину. Несмотря на полученное ранение, полицейский смог утихомирить агрессора и надеть на него наручники.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».