В Выборгском районе прохожий принял сотрудников «Здоровой России» за преступников

Петербуржец увидел, как трое неизвестных под руки вытащили из парадной 15 дома на Выборгском шоссе мужчину, насильно запихнули его в машину с номерами другого региона и уехали. Подсмотренную сцену прохожий описал полиции вечером 29 декабря.

Как стало известно «Фонтанке», «преступниками» оказались сотрудники организации «Здоровая Россия», а «жертвой» — наркозависимый. Его по заявлению супруги забирали на принудительное лечение в центр в селе Мордовии.