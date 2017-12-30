В Харькове неизвестный захватил заложников в отделении почты

Неизвестный захватил в заложники посетителей отделения "Укрпочты" в Харькове. Он утверждает, что у него при себе бомба, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 (16:20 мск) о требованиях ничего не известно", — сказал Тракало.

Инцидент произошел на улице​ Шевченко. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на полицейских, в захваченном помещении есть люди. Территорию оцепили, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и скорая, а также взрывотехники.

В районе перекрыто движение автотранспорта.

