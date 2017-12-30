Напуганный туманом петербургский рейс вылетел в Пермь

Пассажиры авиакомпании «Комиавиатранс», оказавшиеся в Сыктывкаре вместо Перми, смогли вылететь к месту назначения. По информации онлайн-табло аэропорта Сыктывкара, рейс КО-752 отправлен в Пермь в 16:30 30 декабря.

Напомним, рейс КО-752 авиакомпании «Комиавиатранс» должен был вылететь из аэропорта Пулково в 15:05 29 декабря, но был отправлен в 22:57, с задержкой на 8 часов.

Из-за тумана вместо Перми около 03:00 30 декабря борт приземлился в Сыктывкаре.

По словам пассажиров, им долгое время не представляли никакой информации о времени вылета, в аэропорту Сыктывкара они провели более 13 часов.