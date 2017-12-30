В Рыбацком эвакуировали ТК «Порт Находка»

Посетителей торгового комплекса «Порт Находка», расположенного рядом со станцией метро «Рыбацкое» в Петербурге, попросили покинуть здание днём 30 декабря.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около 16:00 в торговом комплексе нашли оставленную сумку. Находку проверяют взрывотехники.

Это уже вторая эвакуация торгового центра на за день. Ранее коробку с проводами, похожую на самодельное взрывное устройство, обнаружили в туалете «Макдоналдса» на территории ТЦ «Призма» в Новодевяткино Всеволожского района Ленобласти.