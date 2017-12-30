Прилетевший из Грозного лев устроил погром в Пулково

Самолет, который должен был вылететь в Грозный, больше шести часов задерживается в аэропорту Петербурга. Причиной стал лев-подросток, прилетевший накануне в Пулково из столицы Чеченской Республики.

О том, что перенесено время вылета авиалайнера в Грозный, 30 декабря «Фонтанке» сообщили пассажиры, которые получили на стойке регистрации следующее объяснение: «На этом самолёте из Грозного привезли живого льва, и он разгромил багажное отделение».

Согласно онлайн-табло Пулково, из Грозного борт авиакомпании Utair прилетел в Петербург в 09:20 субботы, а улететь рейс UT263 должен был сегодня же, в 10:20. Однако в расписание вмешались обстоятельства непреодолимой силы.

Как стало известно «Фонтанке», когда сотрудники аэропорта стали разгружать багажное отделение, то обнаружили поврежденную клетку и крайне взволнованного молодого льва.

К такому багажу грузчики Пулково оказались не готовы и вызвали полицию, представителей ветеринарного надзора и других контролирующих служб.

Сейчас ветеринарный надзор разглядывает документы на перевозку и пытается понять легитимность связи между этими бумагами и львом в багажном отсеке.

Получатель груза, по другим данным его представители, также находятся в Пулково. Ведутся переговоры. Лев возвращен в клетку, рычит, возможно, напуган. По данным «Фонтанки», зверя в Петербург привез 30-летний чеченец, животное должно было стать подарком.

Данных о времени вылета самолета в Грозный на онлайн-табло Пулково пока нет.