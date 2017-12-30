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30.12.2017 16:28

Полпред Беглов впервые приехал к губернатору

Губернатор Петербурга впервые принял в своей администрации нового полпреда по Северо-Западу. Георгий Полтавченко и Александр Беглов встретились по-рабочему, усиление безопасности на январских выходных не требует отлагательств.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 30 декабря полпред и губернатор провели в Смольном рабочую встречу. Посвятили ее подготовке Петербурга к новогодним праздникам и «акцентировали внимание на вопросах обеспечения безопасности во время проведения мероприятий», уточняет пресс-служба.

Формально это первая встреча Полтавченко с новым полпредом на Северо-Западе, назначенным пять дней назад и почти сразу приехавшим в свою резиденцию. По данным «Фонтанки», губернатор уже имел возможность поздравить Беглова с новой должностью. Они виделись в Москве на Госсовете 27 декабря, в день взрыва в петербургском «Перекрестке». Поэтому акцент на безопасности при массовых мероприятиях очевиден, тем более встреча проходила на фоне очередного подтверждения террористического характера атаки на магазин.

Несомненно, интерес полномочного представителя к Петербургу не может ограничиваться сиюминутной повесткой.  В Смольном была обсуждена перспектива. В мае 2018 город отметит 315-летие, с праздником по датам почти совпадет ПМЭФ (24-26 мая), а уже в июне стартует чемпионат мира по футболу.


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