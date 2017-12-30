В доме на Народного Ополчения берут приступом жильца с гранатой

В Петербурге готовится операция по задержанию мужчины, который появился на публике с гранатой и забаррикадировался в квартире. Боеприпас неопасен.

Как стало известно «Фонтанке», днем 30 декабря из жилого дома на проспекте Народного Ополчения вышел мужчина, вооруженный гранатой с выдернутой чекой. Его помыслы и цели были в последнюю очередь интересны обитателям 29-го дома, они вызвали экстренные службы.

Высотку окружили автомобили полиции, скорой, МЧС, приехали взрывотехники ОМОНа. Уличная прохлада загнала жильца обратно, он заперся в квартире. Гранату оставил на улице. Ее осмотрели, признали учебной. Но желание поговорить с автором выходки у полиции не пропало. Ему предлагают добровольно сдаться.