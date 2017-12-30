Что для вас СССР? Союзу- 95

В предпоследний день 1922 года в Москве начался Первый съезд Советов, который провозгласил создание нового государства — Союза Советских Социалистических Республик. В последний день 1991 года это государственное образование прекратило свое существование.

Советский Союз появился в результате развития идей лидера большевиков Владимира Ленина о свободном объединении независимых национальных демократических и социалистических республик. Но, как часто бывает, прекрасные идеи обернулись и мрачной своей стороной. Поэтому мнения об этом социальном эксперименте звучат самые разные.

Для многих современников словосочетание «Советский Союз» ассоциируется с выдающимися научно-техническими достижениями — покорением Арктики в 30-ые годы ХХ веке, изучением Антарктиды в 50-ые, и конечно же успехами в области освоения космического пространства — первым в мире искусственным спутником Земли и полетом Юрия Гагарина, который стал первым человеком в космосе.

С другой стороны, говорят другие — нельзя забывать и о жесточайшей принудительной коллективизации крестьянства, о голодоморах, и конечно же о репрессиях, которые привели к гибели миллионов человек.

Но, им возражают третьи, вселенское зло нацизма было невозможно победить в белых перчатках — и жертвы советских людей были оправданы, и вечный им памятник — великая Победа 1945 года.

И как же так получилось, что великий энтузиазм строительства нового мира, поднявший удивительные стройки в Сибири, освоивший целину всего лишь спустя пару десятков лет исчез, растворился бесследно?

Мы решили спросить петербуржцев в последние дни 2017 года, с чем ассоциируется у них сегодня эти слова «Советский Союз»?