Самолет из Петербурга не долетел до Перми. Пассажиры готовятся встречать Новый год в Сыктывкаре

Самолет авиакомпании «Комиавиатранс», выполнявший перелет из Петербурга в Пермь, совершил посадку в столице Республики Коми. Пассажирам, которые более суток находятся в пути, не говорят, когда смогут вылететь в пункт назначения. Авиакомпания молчит.

Рейс КО-752 авиакомпании «Комиавиатранс» должен был вылететь из аэропорта Пулково в 15:05 29 декабря. По словам пассажиров, которые подтверждаются данными онлайн-табло петербургского аэропорта, самолет вылетел в 22:57, с задержкой на 8 часов.

Вместо Перми около 03:00 30 декабря борт приземлился в Сыктывкаре. Пассажирам сообщили, что такое решение было принято командиром воздушного судна из-за тумана в пункте назначения.

По словам пассажиров, среди которых дети и беременная женщина, точной информации о времени вылета не поступает, представители авиакомпании «Комиавиатранс» с ними не общаются.

На онлайн-табло аэропорта Сыктывкара предполагаемое время вылета рейса КО-752 постоянно переносится. Сейчас там можно увидеть цифры 16:30.

По контактному телефону «Комиавиатранс», указанному на сайте компании, уже несколько часов никто не отвечает.

Последняя новость на сайте – новогоднее поздравление генерального директора «Комиавиатранс», который напоминает, что «новогодние дни всегда наполнены особой атмосферой».