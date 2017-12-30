Ночная прогулка в Купчино стоила петербуржцу миллиона

Сумку, в которой находились 850 тысяч рублей и два iPhone последней модели, отобрали у жителя Петербурга в Купчино.

Как стало известно «Фонтанке», 26-летний петербуржец снял с банковской карты полмиллиона рублей, пачки с деньгами он уложил в переноску для ноутбука и направился к следующему банкомату. Но не успел дойти до него. Около часа ночи 30 декабря у 26 дома на улице Балканской неизвестный вырвал сумку и скрылся. Как позже сообщил полиции потерпевший, в ней оказалось 850 тысяч рублей и два iPhone X. Телефоны мужчина купил в рассрочку в качестве новогодних подарков.

Лицо преступника потерпевший не запомнил, из примет смог указать только примерный рост, 170 сантиметров, и тёмную одежду.