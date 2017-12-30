Октябрина из Петербурга признана красивей Киры Найтли и Натали Портман

В рейтинге самых красивых, по версии портала TC Candler, 22-летняя петербурженка Октябрина Максимова обошла ряд именитых соперниц, заняв шестнадцатое место.

Рейтинг TC Candler составляется последние 27 лет, учитываются как заключения сотен экспертов, так и мнения пользователей социальных сетей. Первое место, как сообщается 30 декабря, досталось американской актрисе Лайзе Соберано.

Список победителей прошлых лет неоднократно возглавляли мировые знаменитости, такие как Софи Марсо, Николь Кидман, Кира Найтли, Кейт Бекинсейл, Натали Портман, Эмма Уотсон.

Модель Октябрина Максимова не первый раз выходит в топ-100 TC Candler, но в прошлом году её успех был скромнее – 95 место.