Лавров отказался обижать главного дебила года

Еще
21:37 30.12.2017
Пришлите свою новость!
21:04
Электроснабжение в Купчино восстановлено
20:33
Купчинский квартал остался без электричества
20:00
Скончался художник «Лицедеев» Борис Петрушанский
19:48
Чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, Собчак потратила почти 4 миллиона рублей
19:35
Спикер ЗакСа потребовал остановить стройку «Кингдома» на Петроградской
19:19
Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» дал признательные показания
18:58
Выписана из больницы первая пострадавшая при взрыве в «Перекрёстке»
18:46
Митрополит Иларион: Исаакиевский собор должен стать собственностью РПЦ, повода для дискуссии нет
18:35
Пьяный паникер с гранатой задержан на Народного Ополчения
18:19
ФСБ: Задержан исполнитель и организатор взрыва в «Перекрёстке»
18:18
Раненный в спину амурский полицейский задержал агрессивного скандалиста
18:04
Тосно обезвожено аварией
17:52
В Выборгском районе прохожий принял сотрудников «Здоровой России» за преступников
17:39
В Харькове неизвестный захватил заложников в отделении почты
17:26
Напуганный туманом петербургский рейс вылетел в Пермь
17:04
Прилетевший из Грозного лев устроил погром в Пулково
17:00
В Рыбацком эвакуировали ТК «Порт Находка»
16:46
На «Чернышевской» не нашли взрывчатки
16:33
На новогодних каникулах петербургские льготники смогут получить лекарства в восьми аптеках
16:28
Полпред Беглов впервые приехал к губернатору
16:16
В Минобороны не знают, кто должен чистить дороги в Каменке
16:10
Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей
16:00
На «Чернышевскую» перестали пускать пассажиров
15:36
В доме на Народного Ополчения берут приступом жильца с гранатой
15:35
Станции «Технологический институт» открыты
15:23
Самолет из Петербурга не долетел до Перми. Пассажиры готовятся встречать Новый год в Сыктывкаре
15:15
Ночная прогулка в Купчино стоила петербуржцу миллиона
15:05
Коробка с проводами в "Макдоналдсе" в Новодевяткино оказалась безопасной
14:55
Обе станции «Технологический институт» закрыты на проверку
14:37
Октябрина из Петербурга признана красивей Киры Найтли и Натали Портман
14:25
Лавров отказался обижать главного дебила года
14:14
МИД отрицает информацию Reuters о поставке нефти Северной Корее
14:03
Нарушив ПДД, маршрутка устроила ДТП на Обуховской Обороны
13:53
На улице Передовиков женщина разбилась насмерть
13:45
AdVita в новогодние праздники поможет получить обезболивание круглосуточно
13:36
На петербургского оппозиционера совершено вооруженное нападение
13:32
В Новодевяткино Росгвардия изучает коробку с проводами в "Макдоналдсе"
13:24
Американца застрелили из-за шутки геймера
13:16
В 110 домов Кировского района вернулось штатное тепло
13:13
Reuters: Российские танкеры поставляют в Северную Корею нефть в обход санкций ООН
12:58
Роналду готов уйти из «Реала» за 100 миллионов евро
12:43
Криптовалюта Ripple выросла на 65% и обогнала по капитализации Ethereum
12:36
В Янино рабочего, упавшего с 6 этажа, спас котлован с водой
12:28
«Россия» опровергает «разгерметизацию салона» летевшего в Петербург самолета
12:22
В Пушкине у избитого бизнесмена отобрали 800 тысяч
12:12
Объявивший себя русским Рой Джонс уйдет из бокса
12:02
На границе с Финляндией скопились предновогодние пробки
11:55
Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем
11:46
Взрывом петарды в Петербурге лицеисту разорвало руку
11:32
Пентагон пообещал сохранить численность американских военных на Украине
11:27
В Петербурге обманули профессиональных скупщиков машин
11:11
Сельдь под шубой и оливье вошли в список опасных блюд новогоднего стола
10:50
«Сенную площадь» открыли после проверки
10:43
Петербургская медицина подорожала почти на 14 процентов
10:33
Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения
10:24
"Сенная площадь" закрыта на проверку
10:01
Отопление и горячая вода в Петербурге подорожают в июле
01:14
В гатчинской кутерьме закружатся куклы господина Пэжо и «Собачий бал»
00:51
КНР опровергла обвинение Трампа в поставках нефти Северной Корее
00:36
Кадыров принципиально отказался от Facebook
00:25
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в петербургском «Перекрёстке»
29/12
В Стокгольме пустили беспилотные пассажирские автобусы
29/12
«Озерки» закрыли на проверку
29/12
В Венесуэле горит крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод
29/12
Браудер попросил Интерпол приостановить членство России
29/12
АИЖК завершило ликвидацию Фонда РЖС
29/12
На «Достоевской» не нашли взрывчатки
29/12
Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию
29/12
Поклонногорский путепровод не получал разрешения на строительство
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
30.12.2017 14:25

Лавров отказался обижать главного дебила года

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать на юмористический вопрос о главном дебиле мировой политики.

Как сообщается 30 декабря в аккаунте МИДа России в Инстаграме, Сергей Лавров стал участником юмористической программы НТВ «Международная пилорама». Ведущий шоу Тигран Кеосаян спросил у министра, кого он считает главным дебилом в мировой политике.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — сказал в ответ политик.

Сергей Лавров неоднократно выплёскивал свои эмоции в виде бранных слов. Его фирменное выражение «Дебилы, …», произнесенное в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стало мемом в Интернете.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36

Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки

В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20

Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»

Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05

Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год

Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Митрополит Иларион: Исаакиевский собор должен стать собственностью РПЦ, повода для дискуссии нет
Напуганный туманом петербургский рейс вылетел в Пермь
Что для вас СССР? Союзу- 95
Лавров отказался обижать главного дебила года
МИД отрицает информацию Reuters о поставке нефти Северной Корее
Reuters: Российские танкеры поставляют в Северную Корею нефть в обход санкций ООН
Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем
Пентагон пообещал сохранить численность американских военных на Украине
Сельдь под шубой и оливье вошли в список опасных блюд новогоднего стола
Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения
«Передать Исаакий? Это вопрос не веры, а жадности»
Владислав Иноземцев: «Будет и 2024-й, и 2030-й – и так далее»
Виталий Милонов: «Закон Димы Яковлева» был жестоким и недоработанным
Минтранс сделал поправку на банкротство
Михаил Жванецкий: «Страна поворачивается, она уже сделала круг»
Колесим по Малой Финляндии
Такого мы еще не слышали
«Доктор Питер» назовет лучшие государственные клиники Петербурга
Телемедицина: как лечиться у врача, не выходя из дома
10 фактов об икре
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Прилетевший из Грозного лев устроил погром в Пулково

Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей

Что для вас СССР? Союзу- 95

Новости компаний
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ
Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
«Галамарт»
26.12.2017 12:00
«Галамарт» собрал целый мешок детских подарков
В Новый год подарков много не бывает. Сюрпризам и знакам внимания будут рады все, в особенности дети. Собрать целый мешок подарков и не потратить на это половину семейного бюджета возможно
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.