Лавров отказался обижать главного дебила года

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать на юмористический вопрос о главном дебиле мировой политики.

Как сообщается 30 декабря в аккаунте МИДа России в Инстаграме, Сергей Лавров стал участником юмористической программы НТВ «Международная пилорама». Ведущий шоу Тигран Кеосаян спросил у министра, кого он считает главным дебилом в мировой политике.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — сказал в ответ политик.

Сергей Лавров неоднократно выплёскивал свои эмоции в виде бранных слов. Его фирменное выражение «Дебилы, …», произнесенное в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стало мемом в Интернете.