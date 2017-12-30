МИД отрицает информацию Reuters о поставке нефти Северной Корее

Министерство иностранных дел отреагировало на сообщение Reuters о том, что российские танкеры якобы в нарушение международных санкций могут поставлять нефть Северной Корее, перегружая топливо на северокорейские суда в открытом море.

«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», – приводит РИА «Новости» комментарий внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских структурах безопасности сообщило, что в течение октября-ноября 2017 года были зафиксированы, как минимум, три случая, когда российские танкеры в море осуществляли перегрузку нефти на северокорейские суда, чем, по мнению издания, нарушали санкционный режим в отношении Северной Корей. При этом Reuters указало, что не смогло самостоятельно подтвердить данную информацию.