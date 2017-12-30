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Водитель Петербурга
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30.12.2017 14:03

Нарушив ПДД, маршрутка устроила ДТП на Обуховской Обороны

Авария с участием маршрутки произошла днем 30 декабря на проспекте Обуховской Обороны, практически под КАД. По предварительной информации, водитель маршрутки остановился, чтобы взять пассажиров вне остановки. Водитель следовавшего следом кроссовера оказался невнимателен и врезался в общественный транспорт.

Удар получился по касательной: иномарка пыталась уйти от столкновения. Кроссовер серьезно разбит. Врачи осматривают людей на месте.

Подробности и фото последствий ДТП – на «Водителе Петербурга».
 


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29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
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29.12.2017 17:32
Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»
На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.
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