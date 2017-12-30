Нарушив ПДД, маршрутка устроила ДТП на Обуховской Обороны

Авария с участием маршрутки произошла днем 30 декабря на проспекте Обуховской Обороны, практически под КАД. По предварительной информации, водитель маршрутки остановился, чтобы взять пассажиров вне остановки. Водитель следовавшего следом кроссовера оказался невнимателен и врезался в общественный транспорт.

Удар получился по касательной: иномарка пыталась уйти от столкновения. Кроссовер серьезно разбит. Врачи осматривают людей на месте.

Подробности и фото последствий ДТП – на «Водителе Петербурга».

