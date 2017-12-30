На петербургского оппозиционера совершено вооруженное нападение

Специалист по протестным пикетам и любитель носить на митингах маски Путина получил тяжелые ранения. На Владимира Иванютенко напали у дома, где он снимает комнату.

Как стало известно «Фонтанке», Иванютенко попал в реанимацию городской больницы на Костюшко с проникающими ранениями груди и живота, поврежденными селезенкой и печенью. Его состояние оценили как тяжелое.

45-летний Иванютенко был в сознании и сообщил, что на него напали неизвестные, били ножом.

Оппозиционера нашли у 42-го дома по улице Лени Голикова в Кировском районе. Инцидент, по данным «Фонтанки», случился в седьмом часу утра 27 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Днем 30 декабря Иванютенко продолжает находиться в реанимации. Ему провели операцию.

Друзья оппозиционера связывают нападение с деятельностью НОД – Национально-освободительного движения. Знакомая раненого Шахназ Шитик сказала «Фонтанке» со ссылкой на лечащего врача, что доставленный в больницу Иванютенко повторял «нодовцы».

Оппозиционер часто стоял с пикетами против действующей власти на углу Невского проспекта и Малой Садовой – перекрестка, который давно облюбовало НОД. Накануне нападения, 26 декабря, Иванютенко тоже стоял с пикетом. В протестных кругах он известен по привычке приходить на массовые мероприятия в маске Владимира Путина.