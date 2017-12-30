AdVita в новогодние праздники поможет получить обезболивание круглосуточно

Консультативная служба фонда AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь онкобольным, будет помогать получить обезболивание пациентам в новогодние праздники круглосуточно.

Новый год – сложное время для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. К сожалению, часто именно в это время усиливается болевой синдром и нужна экстренная помощь. Консультативная служба по вопросам получения паллиативной помощи Благотворительного фонда AdVita, созданная при поддержке Фонда президентских грантов, в новогодние праздники будет в круглосуточном режиме помогать онкобольным и их близким получить помощь по номеру 8 (812) 502 06 70 (звонок бесплатный).

За обезболивание в праздничные дни отвечает дежурный врач поликлиники и скорая помощь. По информации, собранной Консультативной службой, далеко не все дежурные врачи в поликлиниках будут иметь возможность выписать рецепт на наркотический лекарственный препарат. Кроме того, по данным сайта комитета здравоохранения , получить лекарства по рецептам, выписанным в 2017 году, будет невозможно. Это значит, что фактически только скорая помощь сможет обезболить пациента с сильным болевым синдромом.

«Нам важно, чтобы каждый, кто не смог по каким-либо причинам получить обезболивающие препараты, в праздники не страдал от боли. К сожалению, до сих пор часто случается, что скорая отказывается обезболивать морфином по показаниям. А поликлиники не назначают схему обезболивания и не выписывают рецепты на лекарственные препараты. Мы готовы в ручном режиме помогать решать возникающие проблемы и будем это делать в режиме 24/7 все новогодние праздники», – заявила Екатерина Овсянникова, координатор паллиативной программы фонда AdVita.