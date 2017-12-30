Американца застрелили из-за шутки геймера

Полицейский застрелил безоружного жителя американского штата Канзас в его собственном доме. Силовиков направил на этот адрес подставной звонок геймера-пранкера.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американские СМИ, неизвестный 28 декабря позвонил в экстренную службу и сообщил, что якобы застрелил отца и удерживает в заложниках мать.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в доме растерянного 28-летнего Эндрю Финча. Когда офицер попросил мужчину поднять руки вверх, тот опустил взгляд на уровень пояса. Этот незначительный жест стал причиной выстрела, полицейские опасались, что за поясом у мужчины может быть оружие. В итоге безоружный Финч погиб от полученного огнестрела.

По версии следствия, к трагедии привела ссора игроков Call of Duty. Желая отомстить, один из них позвонил в экстренную службу и сообщил об убийстве по случайному адресу, который принял за реальное место жительство своего обидчика.