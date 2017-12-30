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30.12.2017 13:16

В 110 домов Кировского района вернулось штатное тепло

В сотню с лишним жилых домов Кировского района вернулось отопление. Теплосеть отмечает, что авария была устранена с опережением нормативного срока.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы на тепломагистрали у дома №3 на улице Зайцева были завершены в 9:53 субботы, 30 декабря. Специалисты заменили 7 метров труб. «В настоящий момент циркуляция восстановлена, отопление подаётся в штатном режиме», – говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Авария на трубопроводе диаметром 600 мм произошла вечером 29 декабря и затронула 110 домов. Горячую воду не отключали, отопление подавалось в квартиры по резервной схеме.


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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