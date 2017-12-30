В 110 домов Кировского района вернулось штатное тепло

В сотню с лишним жилых домов Кировского района вернулось отопление. Теплосеть отмечает, что авария была устранена с опережением нормативного срока.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы на тепломагистрали у дома №3 на улице Зайцева были завершены в 9:53 субботы, 30 декабря. Специалисты заменили 7 метров труб. «В настоящий момент циркуляция восстановлена, отопление подаётся в штатном режиме», – говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Авария на трубопроводе диаметром 600 мм произошла вечером 29 декабря и затронула 110 домов. Горячую воду не отключали, отопление подавалось в квартиры по резервной схеме.