Reuters: Российские танкеры поставляют в Северную Корею нефть в обход санкций ООН

Российские суда не менее трех раз за последние месяцы были замечены за перегрузкой нефти на северокорейские суда, сообщает 30 декабря Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали агентству два собеседника из сферы европейской безопасности, ссылаясь на данные военно-морской разведки и спутниковые снимки, в октябре-ноябре 2017 года в море было зафиксировано не менее трех случаев перегрузки нефти с российских танкеров на северокорейские. Данными о том, что эта деятельность, нарушающая санкции ООН, поддерживается российским государством, источники Reuters не располагают.

Самостоятельно подтвердить перевалку нефти в море с российских судов на северокорейские, а также установить количество топлива, которое могло быть поставлено таким путем в обход санкций, Reuters не удалось. Однако, как замечает агентство, данные спутникового позиционирования показывает необычные маневры некоторых российских судов, иногда отключающих транспондеры, предназначенные для точного определения их местоположения.

Ссылаясь на источники, Reuters называет одно из судов, предположительно передававшее топливо северокорейцам – это танкер «Витязь».

МИД и Таможенная служба России на вопросы Reuters не ответили.