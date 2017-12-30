Роналду готов уйти из «Реала» за 100 миллионов евро

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду летом 2018 года собирается уйти из команды. Португалец попросил руководство клуба продать его не более чем за 100 млн евро.

Как сообщает издание Daily Record, футболист уже уведомил «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в его покупке, что готов перейти в другой клуб. Причина — конфликт с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В контракте, который Роналду подписал в ноябре 2016-го, прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Криштиану Роналду играет за «Реал» с 2009 года. Футболист пятикратный обладатель «Золотого мяча». Последний раз награда ему доставалась в 2017 году.