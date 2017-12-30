«Россия» опровергает «разгерметизацию салона» летевшего в Петербург самолета
Вылетевший утром из Челябинска самолёт авиакомпании «Россия» развернулся из-за неисправности. В Пулково борт прилетит только к вечеру 30 декабря.
О переносе рейса СДМ-6462 сообщает аэропорт Челябинска. Предварительное время вылета — 19.00.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», причиной возвращения послужила незначительная техническая неисправность. Официальный представитель перевозчика подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о разгерметизации салона не соответствует действительности.
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