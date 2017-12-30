В Пушкине у избитого бизнесмена отобрали 800 тысяч

Петербургского бизнесмена избили в собственном особняке и отобрали 800 тысяч рублей. Пострадавший в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», 29 декабря около пяти утра четверо в масках через разбитое окно первого этажа забрались в дом к директору компании, которая занимается производством медицинского оборудования. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступники с пистолетами обездвижили скотчем хозяина и его 80-летнюю мать. Чтобы узнать о месте хранения денег, избили предпринимателя и забрали 800 тысяч рублей.

Пострадавший с черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».