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30.12.2017 16:10

Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей

Десятки обысков и опись 330 кг различного вида наркотиков — так занимали себя последние пару недель оперативники подразделения по борьбе с наркотиками Петербурга.
Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей

«Фонтанка» обратила внимание на двух подозреваемых в сбыте столь необычной для города партии, но главное, что мы «расфасовали» информацию: проанализировали логистику складов, перевели товар в оптовую и розничную цены, после чего зафиксировали рекорд – 230  млн. Не считая «копеек» в виде 21 млн рублей наличными.

О задержаниях и изъятии по петербургским адресам сотен килограммов наркотиков ранее сообщалось. Последняя серия обысков по этому делу прошла 27 декабря, где было найдено ассорти на очередные 19 кг. Но прежде чем заняться увлекательной арифметикой, «Фонтанка» кратко расскажет, как оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дошли от грамма до российского рекорда.

По информации нашего издания, около года назад полицейские службы по борьбе с наркотиками зацепили петербуржца, у которого изъяли лишь две таблетки психотропного вещества. Следующие 12 месяцев оперативники в буквальном смысле этого слова шли по цепочке. Наконец, к апрелю 2017 года им стало понятно, откуда в Петербург поступает товар и куда он сгружается.

По данным «Фонтанки», три основных вида наркотиков шли из трех же частей света. Белый  порошок – из Колумбии, растительный наркотик – из Марокко, а психотропные вещества – из Голландии. Хотя в Россию они, так или иначе, все равно шли транзитом через Европу и Прибалтику. Санкт-Петербург отчасти также был не последней точкой. Так, по мнению следствия, часть уходила в Москву и другие регионы.  

Сама петербургская схема сбыта полностью подчинялась законам легального бизнеса. Логистика была устроена следующим образом: центральный склад располагался в съемной квартире дома 30 по набережной Кутузова, а филиалы находились в поселке Ольгино, Песочном, на Удельном проспекте. Выручка хранилась в квартире ныне подозреваемого в организации всего процесса на Моховой улице. Кстати, там в первую волну обысков и изъяли 21 млн рублей наличностью. Однако по сравнению даже с закупочной стоимостью всего обнаруженного товара эта сумма в процентном отношении чуть больше, чем математическая погрешность.

В данное время уже арестованы трое петербуржцев. Но если некий 38-летний Кузякин, по версии следствия, был «кладовщиком» на фиксированной зарплате, в обязанности которого входило хранение и учет товара, то двое других хорошо известны в мире подпольной торговли.

Прежде всего, это 36-летний Максим Понеделко, красиво посещающий рестораны и пять дней в неделю снимающий дорогие апартаменты для отдыха со светскими красавицами. Как подсказали «Фонтанке» в Управлении уголовного розыска, «Максим жил этой темой буквально каждый день… А когда такой темп, то очень трудно постоянно оглядываться … он подчинен тем, кто и организовал канал».    

Его 36-летний дольщик Виктор Кушнерев более скромного образа жизни. Пусть у него и дорогие иномарки, но заработанное он вкладывает в недвижимость. К тому же летом 2015 года его двери в квартиру уже ломали именно те сотрудники, что столь уверенно пришли к нему этим 20 декабря.        

Что же касается главного, то, изворачиваясь под требованиями Роскомнадзора, запрещающим нам детально описывать наркотики, мы вынуждены лишь так подсчитать масштаб:

– белого порошка из Колумбии было вынуто 28 кг, цена которых в оптовых ценах составляет не менее 90 млн рублей (в Европе – 45 тысяч евро за кг);
– растительного наркотика из Северной Африки изъято 47 кг, то есть партия должна была уйти за 10 млн рублей (в Европе – 200 тысяч рублей за кило);
– растительного наркотика, выращенного в местных лабораториях, изъято 30 кг, а при цене в 800 рублей за грамм – 24 млн рублей;
– 100 тысяч психотропных таблеток, весом в 40 кг и стоимостью в 50 млн рублей;
– и, наконец, 189 кг психотропного порошка по оптовой цене 300 рублей за грамм, что, как понимаете, получается 56,7 млн рублей.

Как выглядят вынутые из Петербурга 333 кг наркотиков на 230 млн рублей

Страшно подумать, сколько петербуржцы теперь не потратят на это веселье. Итого: 333 кг на общую сумму около 230,7 миллиона рублей.

Заметим, что побита и высота, когда те же сотрудники, работая еще в Госнаркоконтроле Петербурга, в августе 2015 года изъяли 250 кг наркотиков.  

Арестованные пока молчат под защитой статьи 51 Конституции, но, по информации «Фонтанки», пытаются прийти к консенсусу с оперсоставом. Их интересы понятны – часть пятая статьи 228.1 УК предусматривает наказание до 20 лет. Другое дело, что сами сотрудники так реагируют на дипломатические посылы: «А им нечего нам предложить, мы же знаем, кто им сюда отправлял грузы».

Заодно «Фонтанка» выражает соболезнования тем, с кем еще не рассчитались за товар, так как, по информации оперативников, после таких изъятий в их мире началась паника, переходящая во взаимные угрозы и претензии.


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