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30.12.2017 12:12

Объявивший себя русским Рой Джонс уйдет из бокса

Американский боксер Рой Джонс, имеющий российское гражданство, проведет свой прощальный бой 8 февраля. Об этом он рассказал Pensacola Journal.

«Мой последний день в боксе. Если вы хотите увидеть его, то приходите 8 февраля на стадион Bayfront Arena в Пенсаколе (штат Флорида)», — заявил Джонс. Имя его соперника пока не разглашается.

Отмечается, что билеты на поединок будут стоить от 20 до 70 долларов. Бой с участием Джонса станет главным событием вечера.

В октябре боксер, поздравляя с днем рождения президента Владимира Путина, объявил себя русским. Он также поблагодарил политика за российский паспорт, обладателем которого он стал в сентябре 2015-го.

Джонс — первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). Всего на его счету 65 побед (47 — нокаутом) и девять поражений.

Пенсакола — родной город 49-летнего боксера.

Источник: Лента.ру


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