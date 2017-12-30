Взрывом петарды в Петербурге лицеисту разорвало руку

Тяжелые травмы получил молодой петербуржец в предновогодней шумихе. Подрыв петарды стоил разорванной руки и почти потерянных пальцев.

Как стало известно «Фонтанке», около четырех дня 29 декабря четверокурсник Индустриально-строительного колледжа гулял по парку «Александрино» вдоль проспекта Ветеранов. Последний учебный день и наступающие каникулы он предпочел отметить салютом. Юноша уверяет, что пиротехнику с собой не носил, а просто нашел по дороге. И петарда, будто бы поднятая с земли, сработала раньше времени, в руке.

В Институт травматологии и ортопедии имени Вредена девятнадцатилетний пациент доставлен с взрывной травмой, рваной раной левой кисти и неполным отрывом мизинца и безымянного пальца. Руку обещают собрать.