Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем

Британский музыкант, в прошлом барабанщик группы The Beatles Ринго Старр получил титул рыцаря, сообщает официальный бюллетень правительства Великобритании The London Gazette.

Ринго Старр был удостоен рыцарского титула за заслуги в музыке. Он получил его под своим настоящим именем — Ричард Старки. Звание рыцаря позволит ему прибавить к своему имени приставку «сэр».

Также рыцарского титула был удостоен сооснователь группы Bee Gees ​Барри Гибб. Он получил его за достижения в музыке и вклад в благотворительность.

77-летний Ринго Старр играл в составе квартета The Beatles с 1962 по 1970 год. В 1965 году вместе с остальными участниками группы был награжден орденом Британской империи — за вклад в развитие британской культуры.

Кроме Ринго Старра, среди бывших участников The Beatles рыцарское звание имеет также Пол Маккартни. Он получил его в 1997 году.