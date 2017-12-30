Пентагон пообещал сохранить численность американских военных на Украине

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не станут менять роль и численность американских военнослужащих на Украине. «У нас есть определенное число инструкторов, которые помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО. Планируется вообще не менять это число — пока никто не хочет вторгнуться в Украину. <...> И роль американских военных останется прежней»,— приводит его слова Military.

Напомним, Украина начнет официально получать американское летальное вооружение. Как сообщила газета The Washington Post, Белый дом одобрил первую коммерческую лицензию на военные поставки Киеву. Речь идет о крупнокалиберных снайперских винтовках Barrett, а также боеприпасах, сопутствующих деталях и аксессуарах к ним. Господин Мэттис сказал, что решение США о поставках вооружения Украине не должно вызывать беспокойства у россиян.