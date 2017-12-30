Петербургская медицина подорожала почти на 14 процентов

На бесплатное лечение петербуржцев в наступающем году выделят по 26 тысяч рублей. Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Относительно предыдущего года так называемые подушевые нормативы выросли на 13,6%. В целом обслуживание по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) обойдется в 141,7 млрд рублей: 37% это суммы выделяется из городского бюджета, остальные средства – за счет территориального фонда ОМС.

Полис гарантирует бесплатное получение почти всех видов медицинских услуг. Кроме того, в 2018 году за счет специальных ассигнований из городской казны будут оказывать не включенные в базовую программу 12 видов высокотехнологичной помощи (в области онкологии, хирургии и иных).

Каждый пациент вправе один раз в год выбрать медицинскую организацию (поликлинику, травмпункт, онкологический диспансер, дерматологический кабинет, стоматологическую клинику и женскую консультацию), к которой будет «прикреплен» его полис. Всего в список ОМС включено 367 медицинских организаций. Отказ в «прикреплении» к районному учреждению здравоохранения по месту фактического проживания, работы или учебы гражданина не допускается.

Установлены и стандарты оказания помощи. Так, время прибытия скорой помощи не должно превышать 20 минут. Участковый терапевт (врачи общей практики, семейный доктор), а также педиатр обязаны принять пациента в течение суток с момента его обращения в клинику, а срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании плановой помощи не может превышать двух недель. Бесплатно госпитализированный вправе рассчитывать только на размещение в многоместной палате, помещение в одноместные боксы допускается при наличии соответствующих эпидемиологических и иных показаний. С ребенком в возрасте до четырех лет может постоянно находится один родитель – больница обязаны бесплатно предоставить ему спальное место и питание.

По оценкам Смольного реализация программы позволит повысить удовлетворенность населения Северной столице медицинской помощью до 68% в наступающем и до 70% в 2019 году. Последние же представленные Росстатом сведения свидетельствуют, что качеством здравоохранения удовлетворено менее 39% петербуржцев. Однако в дальнейшем Смольный планирует сократить бюджетные затраты на здравоохранение: при росте общего объема территориальной программы бесплатной медицинской помощи доля финансирования из городской казны к 2019 году снизится до 35%.

Отметим, что согласно федеральной программе ОМС удорожание лечения в наступающем году оценивается в 7,3 процента. Общая зафиксированная Росстатом инфляция за 2017 год составила 2,5 процента, по услугам – 4,4 процента.