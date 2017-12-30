Отопление и горячая вода в Петербурге подорожают в июле

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов в Санкт-Петербурге в наступающем году увеличатся на 4%. Такое распоряжение подписала исполняющая обязанности главы комитета по тарифам Ирина Бугославская.

В настоящее время горожане оплачивают тепловую энергию из расчета 1678,72 рубля за гигакалорию (Гкал), тариф на горячую воду составляет 100,72 рубля за кубометр. Эти ставки будут действовать и в течение первой половины 2018 года. А вот с 1 июля коммунальные услуги подорожают: отопление – до 1745,86 рубля за Гкал, горячее водоснабжение – 104,75 рубля за «кубик». Тарифы затронут всех петербуржцев, в том числе проживающих как в многоквартирных жилых домах с открытой и закрытой централизованной системой, так и в индивидуальных строениях.

В комитете по тарифам также подчеркнули, что в наступающем году сохранен принцип установления одноставочных тарифов на горячую воду для расчетов граждан.

Отметив, что действующее законодательство допускает введение так называемых двухставочных тарифов, то есть раздельной оплаты поставляемой в жилье воды и затрат тепловой энергии на ее подогрев. Кроме того, с этого года может внедряться метод ценообразования в сфере теплоснабжения по принципу «альтернативной котельной», призванный решить задачу выравнивания тарифов. «Вместе с тем, переход на новую модель рынка тепловой энергии будет осуществляться поэтапно, с согласия глав регионов и муниципалитетов. Также для перехода на новую модель необходимо принятие ряда подзаконных актов, которое планируется не позднее 2018 года», – объясняют ситуацию в Министерстве экономического развития РФ.

В сумме за последние пять лет стоимость отопления и горячей воды в Санкт-Петербурге выросла почти в полтора раза (на 48,6%).