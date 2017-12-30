ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в петербургском «Перекрёстке»

Террористическая группировка «Исламское государство» (экстремистcкая организация, запрещена в России) взяла ответственность за взрыв, произошедший в магазине «Перекрёсток» в Петербурге.

Об этом 29 декабря сообщает в Twitter SITE Intel Group (организация, специализирующаяся на мониторинге деятельности джихадистких и нацистких организаций), ИГ распространило сообщение, в котором говорится, что «атака, произошедшая позавчера в торговом центре в Санкт-Петербурге на северо-западе России, была проведена отрядом Амнията (службы безопасности) Исламского государства».