ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в петербургском «Перекрёстке»
Террористическая группировка «Исламское государство» (экстремистcкая организация, запрещена в России) взяла ответственность за взрыв, произошедший в магазине «Перекрёсток» в Петербурге.
Об этом 29 декабря сообщает в Twitter SITE Intel Group (организация, специализирующаяся на мониторинге деятельности джихадистких и нацистких организаций), ИГ распространило сообщение, в котором говорится, что «атака, произошедшая позавчера в торговом центре в Санкт-Петербурге на северо-западе России, была проведена отрядом Амнията (службы безопасности) Исламского государства».
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Справка:
Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря.
В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Ранения получили 18 человек, 9 из них остаются в больницах.
Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Позже Владимир Путин все же назвал взрыв террористическим актом.