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29.12.2017 22:43

Браудер попросил Интерпол приостановить членство России

Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер, осужденный в России за неуплату налогов, призвал Интерпол остановить членство российской стороны в связи с «вопиющим нарушением» правил организации. Об этом он написал в своем твиттере.

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Для Интерпола настало время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», — заявил Браудер.

В пятницу, 29 декабря, суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения. Ранее сообщалось, что генпрокуратура намерена добиваться выдачи Браудера.

Британский биржевой спекулянт Баудер известен как инициатор так называемого "списка Магницкого", санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. В России он уже был осужден за махинации с ценными бумагами крупнейших отечественных предприятий. Сейчас от получил второй уголовный приговор, Браудер скрывается от российского правосудия за пределами нашей страны.


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Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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