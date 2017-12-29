Браудер попросил Интерпол приостановить членство России

Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер, осужденный в России за неуплату налогов, призвал Интерпол остановить членство российской стороны в связи с «вопиющим нарушением» правил организации. Об этом он написал в своем твиттере.

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Для Интерпола настало время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», — заявил Браудер.

В пятницу, 29 декабря, суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения. Ранее сообщалось, что генпрокуратура намерена добиваться выдачи Браудера.

Британский биржевой спекулянт Баудер известен как инициатор так называемого "списка Магницкого", санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. В России он уже был осужден за махинации с ценными бумагами крупнейших отечественных предприятий. Сейчас от получил второй уголовный приговор, Браудер скрывается от российского правосудия за пределами нашей страны.