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29.12.2017 22:01

Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию

Подписанный российско-турецкий договор о поставках зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленной Турции, передает РИА Новости.

Ранее 29 декабря Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства.

Техническая сторона и детали оплаты не разглашаются. При этом 27 декабря глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что 55 процентов сделки на поставку С-400 покроет российский кредит. По его словам, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема».

Источник: Лента.ру


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