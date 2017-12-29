Поклонногорский путепровод не получал разрешения на строительство

На открытый 29 декабря с опережением графика Поклонногорский путепровод, согласно сайту Госстройнадзора, не выдавалось разрешения на строительство. Контракт рассчитан до лета.

В реестре отказов ведомства в выдаче разрешений на строительство, значится первый этап развязки в створе Поклонногорской улицы. Документ датирован 27 декабря. Застройщиком является ПО "Возрождение". По данным "Фонтанки", недавно госстройнадзор привлекал компанию к административной ответственности по факту работ без разрешения.

Это не первый случай, когда важные для города проекты строятся без получения соответствующей разрешительной документации от госстройнадзора. Ранее аналогичная ситуация сложилась с Серным мостом.

На открытии путепровода чиновники подчеркивали, что запущено именно рабочее движение, а работы по контракту рассчитаны до июля 2018 года.

Путепровод призван облегчить сообщение между Выборгским и Приморским районами. Строительство началось в 2012 году. Генеральный подрядчик – ОАО «Мостотряд №19» – не справился, получив 1 млрд из 1,9 по контракту. Из них 500 млн – так и не освоенный аванс, который затем удалось взыскать по гарантии с банка "Санкт-Петербург". В 2016 году было объявлено конкурс на достройку за 1,9 млрд, которые выиграло ПО "Возрождение". Общая стоимость строительства включая выкуп 11 участков у физлиц -3.1 млрд.

Сейчас идёт проектирование второй очереди развязки, а именно тоннеля. В соответствии с госпрограммой, строительство запланировано после 2022-года.