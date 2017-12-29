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29.12.2017 20:31

В Кировском районе остывают батареи в 110 домах

Из-за дефекта на теплотрассе похолодало в 110 домах в Кировском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга», вечером 29 декабря ремонтные работы на тепломагистрали ведутся у дома №3 на улице Зайцева. В зону аварии попали 110 домов. Горячую воду в квартирах не отключат, а вот теплоснабжение будет осуществляться по резервной схеме, из-за чего батареи в квартирах могут временно остыть.

Ремонт планируется закончить к 9:00 30 декабря.


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ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
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