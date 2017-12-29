В Кировском районе остывают батареи в 110 домах

Из-за дефекта на теплотрассе похолодало в 110 домах в Кировском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга», вечером 29 декабря ремонтные работы на тепломагистрали ведутся у дома №3 на улице Зайцева. В зону аварии попали 110 домов. Горячую воду в квартирах не отключат, а вот теплоснабжение будет осуществляться по резервной схеме, из-за чего батареи в квартирах могут временно остыть.

Ремонт планируется закончить к 9:00 30 декабря.