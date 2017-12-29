Арестована участница нападения на школьный автобус в Петербурге

На два месяца заключена под стражу Зулфия Саидмуратова, обвиняемая в нападении на водителя автобуса с детьми в Петербурге. Ее действия квалифицировали как хулиганство (статья 213 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 29 декабря Невский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Саидмуратовой.

«Она заключена под стражу до 27 февраля 2018 года», – уточнили в пресс-службе.

Невский суд обратил внимание следователя на необходимость передачи малолетнего ребенка Саидмуратовой родственникам на попечение или в социальное учреждение, если он останется без присмотра и помощи, указано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, вечером 25 декабря на Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Мустафаев несколько раз ударил ножом водителя автобуса с детьми. Его сожительница Зулфия Саидмуратова орудовала битой. Нападавшие скрылись. Мустафаева нашли в квартире знакомого 27 декабря, он арестован по обвинению в покушении на убийство. Саидмуратову задержали в ночь на 28 декабря.