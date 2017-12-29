Самым тяжелым пострадавшим при взрыве в «Перекрёстке» выплатят по полмиллиона

В Смольном решили произвести градацию выплат пострадавшим от взрыва в петербургском супермаркете.

Как сообщил в Twitter сообщил пресс-секретарь Георгия Полтавченко Андрей Кибитов, 29 декабря глава Санкт-Петербурга подписал распоряжение о выплатах компенсаций. По 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил ранения средней тяжести. Для пострадавших с «умеренной и лёгкой тяжестью» предусмотрена компенсация в размере 250 тысяч рублей. Деньги будут выплачены из резервного фонда бюджета Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что все, кто получил ранения при взрыве, получат по 300 тысяч рублей. С утра 29 декабря, количество пострадавших выросло до 18 человек, 9 из них остаются в больницах. У пятерых медики диагностировали баротравму.