Самым тяжелым пострадавшим при взрыве в «Перекрёстке» выплатят по полмиллиона
В Смольном решили произвести градацию выплат пострадавшим от взрыва в петербургском супермаркете.
Как сообщил в Twitter сообщил пресс-секретарь Георгия Полтавченко Андрей Кибитов, 29 декабря глава Санкт-Петербурга подписал распоряжение о выплатах компенсаций. По 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил ранения средней тяжести. Для пострадавших с «умеренной и лёгкой тяжестью» предусмотрена компенсация в размере 250 тысяч рублей. Деньги будут выплачены из резервного фонда бюджета Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что все, кто получил ранения при взрыве, получат по 300 тысяч рублей. С утра 29 декабря, количество пострадавших выросло до 18 человек, 9 из них остаются в больницах. У пятерых медики диагностировали баротравму.
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Справка:
Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками.
Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Позже Владимир Путин все же назвал взрыв террористическим актом.